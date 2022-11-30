Servissiz bırakılan ilkokul öğrencilerinden basın açıklaması: Kimse bizi sormadı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Karatepe mezrasındaki 14 ilkokul öğrencisi, 2 kilometre uzaklıktaki okula gitmek için servis gönderilmeyince basın açıklaması yaptı: “Bizi ne öğretmen ne de müdür sordu; kimse bizi sormadı.”

Şanlıurfa’da servis gönderilmeyen öğrenciler çareyi basın açıklaması yapmakta buldu (Twitter)

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yaklaşık üç aydır okula gidemeyen öğrencilerin basın açıklamasını Twitter’dan paylaşarak, şunları kaydetti: “Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kayıtlı oldukları kırsaldaki Taşkınlar Mehmetçik İlkokulu’na mesafe uzaklığından gidemeyen 14 öğrenci, okumak istiyor. Eğitim hakkından mahrum bırakılan öğrenciler, yetkililere seslendi. Bu sesi duyun!”

Tanal’a göre öğrencilerin ikamet ettiği Karatepe mezrası, yanlış hesaplamayla 2 kilometrenin altında gösterildi. Öğrenci velilerinin başvurularına rağmen çözüm üretilmediği de belirtilirken, öğrenciler çareyi basın açıklamasında buldu.

Eline pankartları da alan öğrenciler, şunları anlattı: “Okumak istiyoruz. 8’inci sınıfa gidiyorum ama servisin gelmemesi nedeniyle hala gidemedim. Bizi ne öğretmen ne de müdür sormadı; kimse bizi sormadı.”