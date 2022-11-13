KYK yurdundan atılan öğrenci eylem başlattı: Tweet atmak gerekçe sayılamaz

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Burak Başer, bir aylık ücretini ödeyemediği gerekçesiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan atılmasını Twitter hesabından duyurunca geçici misafir olarak kalmasına da izin verilmedi.

Başer, yurt önünde başlattığı eylemini barınma hakkı tekrar verilinceye kadar devam ettireceğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

ANKA’nın haberine göre Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 19 yaşındaki Başer, bir aylık ücretini ödemediği gerekçesiyle 19 Ekim’de yurttan atıldı. Yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaştığı videoyla anlatan Başer, bu paylaşımının ardından ilk atılma kararı alındığında misafir olarak 10 gün ek kalma süresi tanınan yurttan 25 Ekim’de ikinci kez kovuldu.

Başer, pazartesi ve perşembe günleri saat 16:00 ile 18:00 arasında Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nun önünde oturma eylemi yapmaya başladı.

Basın-yayın öğrencisi Başer, ”Tweet attın” diyen yurt müdürü tarafından ikinci kez atıldığını belirterek ‘bu adaletsizliği kabul etmediğini’ aktardı: “Temel iki tane talebim var. İlki; yurda geri alınmak istiyorum. Yurdun parasını bir ay geciktirmek yurttan atılma sebebi sayılamaz, tweet atmak yurttan atılma gerekçesi sayılamaz. Bu yönüyle ilk talebim, benim barınma hakkımın ve benim gibi barınamayan bütün öğrenci arkadaşlarımın barınma hakkının sağlanması ve diğer talebim de parasız eğitim. Barınma hakkım tekrar geri verilene kadar mücadelemi sürdüreceğim.”