CHP’nin ‘Taksim saldırısı araştırılsın’ önerisine AKP-MHP oylarıyla ret

CHP’nin, TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul Taksim’deki bombalı saldırının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini öne sürüp ABD’yi suçlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlı ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olarak gösterilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

ANKA’nın haberine göre CHP, saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Meclis başkanlığına verdiği araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde görüşülmesini önerdi.

CHP Grubu’nun önergesi üzerine sözü, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker aldı. Şeker, bu gibi saldırılarının tekrarlanmaması için araştırmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “400 milletvekilini verin, bu iş huzur içinde çözülsün” sözlerini hatırlatan Şeker, şöyle devam etti: “Şimdi ne diyor, ‘Şehit kızımızın kanını sandıkta bırakmayalım.’ Yani bir katliam yaşanıyor, sorumlu, bu ülkeyi idare edenler, İçişleri Bakanı ve MİT, istihbarat, hep beraber sorumlu. O sorumlular, sorumluluklarını yerine getirmediği için biz hayatlarımızı kaybediyoruz, muhatap olanlar bunu sandığa bağlıyor yine 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi. Bizim artık böylesi senaryolara inanacak insanlarımız yok..”

Öneri üzerine söz alan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, “Şimdi, bu önerge de reddedilecek çünkü ne yazık ki iktidarın mensubu olan milletvekillerinin Taksim patlamasındaki gerçekleri açığa çıkarma gibi bir dertleri ve niyetleri olmadığı gibi, bir de bunun üzerini örtme konusunda da bayağı mahirce işler sergiliyorlar” dedi.

Konuşmalardan sonra geçilen oylamada öneri, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.