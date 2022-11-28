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Yaramazlara biraz batar!

Taksim saldırısında tutuklananların sayısı 25’e yükseldi

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırıya ilişkin Hatay’da yakalanıp İstanbul’a getirilen şüpheli Muhab A. tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini öne sürüp ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlı ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olarak gösterilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bombayı bırakan Ehlam Elbeşir, ve firari şüpheli Bilal Hassan’a bir süre Antakya’da konaklamada yardım ettiği tespit edilen şüpheli Muhab A’nın Hatay’da yakalandıktan sonra İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği, burada çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Muhab A’nın tutuklanmasıyla bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25’e yükseldi.

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