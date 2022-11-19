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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’daki saldırıyla ilgili iki gözaltı daha

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da altı kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombayı İstiklal Caddesi’ne yerleştiren saldırgan Ehlam Elbeşir ve firari şüpheli Bilal Hassan’ın yasadışı yollarla Türkiye’ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen iki zanlıyı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 49 kişi gözaltına alınmış; bunların 17’si tutuklanmış, 29’u sınır dışı edilmiş ve üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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