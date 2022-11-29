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Yaramazlara biraz batar!

Taksim saldırısının firari şüphelisi Hassan’ın kardeşi tutuklandı

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini öne sürüp ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlı ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olarak gösterilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari şüpheli Bilal Hassan’ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Atölyede çalışıyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’da katıldığı bir sohbet odasında Hassan’ın kardeşi Nwas’ın yakalandığını açıklamıştı.

Nwas’ın iki yıldır Türkiye’de olduğu, Beyoğlu’nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti. Nwas’ın telefonundan abisi Hassan’ın YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu iddia edilmişti.

Bu arada patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda tutuklu sayısı 26’ya yükselirken 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

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