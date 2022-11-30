Asgari ücret komisyonu gelecek hafta toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gelecek hafta toplanacağını açıkladı.

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AA’ya konuşan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinerek aralıkta Meclis’e getireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi: “Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. ‘Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir’ diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis’ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40’lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.”

‘Zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız’

Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin ‘zorunlu emekli’ edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, ‘Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.’ denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler.”

Asgari ücret

Yeni yılda asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’la görüşeceklerini anımsatarak gelecek hafta da komisyonun toplanacağını söyledi.

Atalay ve Akkol ile komisyon toplantısıyla başlayacak sürecin şartlarını müzakere edeceklerini vurgulayan Bilgin, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili konularda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile de görüşeceğini duyurdu.

Asgari ücret beklentileri

‘Yeni model’in enflasyonu zıplattığı 2021 sonunda asgari ücret yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Bu zamdan kısa süre sonra artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için temmuzda yüzde 29’luk ikinci zam getirildi. Ama bunun da etkisi kısa sürdü, asgari ücret tekrar açlık sınırının altına indi.

Enflasyonu düşürmek için herhangi bir adım atmayan ve baz etkisini bekleyen hükümetten şimdi tekrar benzer vaatler geliyor.

Düzenlemede enflasyonun asgari ücretli üstündeki tahribatını gidermek için en az yıl sonu enflasyon oranının üstünde bir gelir artışı gerekiyor ki alım gücü kısa süre de olsa korunabilsin.

Bu kapsamda beklentiler incelendiğinde, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4, Reuters’ın geçen ayki anketine katılanların beklentisiyse yüzde 72,25. Hükümetin orta vadeli plandaki hedefiyse yüzde 65.

Temmuzdaki yüzde 29’luk oran çıkarıldığında üç farklı beklentiye göre sırasıyla en az yüzde 31,4, yüzde 43,25 ve yüzde 36 zam gelmesi beklenebilir. Buna göre asgari ücretin üç beklentiye göre üstünde olması gereken seviyeler şöyle: 7 bin 230 lira, 7 bin 390 lira ve 7 bin 480 lira.

Erdoğan’ın ‘asgari ücret’ açıklaması

Erdoğan’sa ‘yere sağlam basan’ adımlar atılacağını söyleyip, “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız (Bakan Bilgin) olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin” demişti.

Bakan Bilgin’in hedefi enflasyonu ortadan kaldırmak

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette enflasyona dikkat çekerek, “Aralıkta enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” demişti.

CHP’nin asgari ücret beklentisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 için asgari ücretin 7 bin liranın üstünde olması gerektiğini söylemişti.