Akşam Postası / 28 Şubat 2022

Altı liderden ‘tarihi’ imza

Başkanlık sistemine karşı çıkan altı muhalefet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem için uzlaştıkları mutabakatı bugün açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Rus hava sahası 36 ülkeye kapatılıyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci güne girildi.

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Benzin ve motorinde indirim; otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirime gidildi. Otogaza ise 33 kuruş zam yapıldı.

Haftalık vakalar: Amasya ilk sırada; Ankara İstanbul’u ikiye katladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihlerindeki haftalık vaka sayısını açıkladı.

HDP ‘çözümün tek yolu’nu gösterdi: ‘Dolmabahçe’ye dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı’nı kesinlikle kabul etmediğini söylemişti.

HDP, başkanlık sistemine karşı çıkan altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için uzlaşmasına ‘çözümün tek yolunun ‘Dolmabahçe Mutabakatı’na geri dönmek olduğunu’ duyurarak karşılık verdi.

Dolar/TL ’14 barajı’nı zorluyor, Merkez rezerv satarak tutmaya çalışıyor

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla geçen hafta 14,62 seviyesine kadar yükselip haftayı kamu desteğiyle 14 seviyesinin altında tamamladıktan sonra bugün güne yeniden 14’ün üstünde başladı.

AYM, MASAK’ın istediği bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) istediği kurum ve kişilerden her türlü bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini anayasaya aykırı buldu, cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki düzenlemeyi iptal etti.

Pastanın tadı kaçacak: ‘Şeker bulamıyoruz, zam yolda’

Ankara Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, Türk Şeker’den doğrudan şeker alamadıkları gerekçesiyle zam yapacaklarını söyledi.

İstanbul’un bazı ilçelerinde 18 saatlik su kesintisi

İstanbul’da bakım onarım çalışmaları nedeniyle yedi ilçenin bazı mahallelerinde 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesilecek.

Türkiye’nin ‘çatısı’ yok oluyor: Cilo Dağları’ndaki buzulların yüzde 48’i eridi

Hakkari’de Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk’un da yer aldığı Cilo Dağları’ndaki buzulların yüzde 48’inin eridiği belirlendi.

Nadir hastalıklar doktor doktor dolaştırıyor

Bugün (28 Şubat) Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü. 7-8 bin nadir hastalık, dünyada 350-400 milyon, Türkiye’de ise 5-7 milyon insanı etkiliyor. 2 bin kişide birden az sıklıkta görülen hastalık ve bozukluklara ‘nadir hastalıklar’ deniyor. Nadir hastalığı bulunan Dr. Hasancan Cengiz, “Sağlık otoriteleri, kuruluşları ve vatandaşlar bizlerin farkında değiller” diyor.

‘Yeni model’ hedefleri için kötü haber: Enerjide ithalat faturası iki buçuk kat arttı

Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 236 artarak 8 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Maça sonradan giren Ukraynalı futbolcu, gelen destek sonrası gözyaşlarına engel olamadı

Portekiz takımı Benfica’nın Ukraynalı futbolcusu Roman Yaremçuk, oyuna girdiği sırada taraftarın yoğun desteğiyle karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizim ve fotoğrafları ortaya çıktı

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi eserleriyle tanınan Britanyalı yazar J.R.R Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizimleri, fotoğrafları ve videoları ortaya çıktı.