Akşam Postası / 28 Şubat 2022

Altı liderden ‘tarihi’ imza
Başkanlık sistemine karşı çıkan altı muhalefet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem için uzlaştıkları mutabakatı bugün açıkladı.
Anket: AKP yüzde 32,9’la CHP’nin altı puan önünde
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Rus hava sahası 36 ülkeye kapatılıyor
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci güne girildi.
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
Alman Schalke 04, ana sponsoru Rus Gazprom’la işbirliğini sonlandırıyor
Ukrayna’daki Türk çalışan: Kiev’den tahliye yok, vurulan arkadaşlarımız var
Yıldız orkestra şefinin kariyeri tehlikede: Putin’i kınaması isteniyor
Ukrayna liderinden AB’ye çağrı: Derhal bizi üye yapın
BM: Ukrayna’da en az 102 sivil öldü, 422 bin sivil komşu ülkelere sığındı
‘Sapiens’in yazarı Harari: Putin tarihi bir yenilgiye doğru ilerliyor olabilir
AB’den sonra ABD de Rus merkez bankasına işlemleri yasakladı
İşgalde ölen siviller: Yedi yaşındaki Alisa, ilkokuldaki Polina, birkaç haftalık Ivan…
Benzin ve motorinde indirim; otogaza zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirime gidildi. Otogaza ise 33 kuruş zam yapıldı.
Haftalık vakalar: Amasya ilk sırada; Ankara İstanbul’u ikiye katladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihlerindeki haftalık vaka sayısını açıkladı.
HDP ‘çözümün tek yolu’nu gösterdi: ‘Dolmabahçe’ye dönüş
HDP, başkanlık sistemine karşı çıkan altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için uzlaşmasına ‘çözümün tek yolunun ‘Dolmabahçe Mutabakatı’na geri dönmek olduğunu’ duyurarak karşılık verdi.
Dolar/TL ’14 barajı’nı zorluyor, Merkez rezerv satarak tutmaya çalışıyor
Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla geçen hafta 14,62 seviyesine kadar yükselip haftayı kamu desteğiyle 14 seviyesinin altında tamamladıktan sonra bugün güne yeniden 14’ün üstünde başladı.
AYM, MASAK’ın istediği bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) istediği kurum ve kişilerden her türlü bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini anayasaya aykırı buldu, cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki düzenlemeyi iptal etti.
Pastanın tadı kaçacak: ‘Şeker bulamıyoruz, zam yolda’
Ankara Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, Türk Şeker’den doğrudan şeker alamadıkları gerekçesiyle zam yapacaklarını söyledi.
İstanbul’un bazı ilçelerinde 18 saatlik su kesintisi
İstanbul’da bakım onarım çalışmaları nedeniyle yedi ilçenin bazı mahallelerinde 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesilecek.
Türkiye’nin ‘çatısı’ yok oluyor: Cilo Dağları’ndaki buzulların yüzde 48’i eridi
Hakkari’de Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk’un da yer aldığı Cilo Dağları’ndaki buzulların yüzde 48’inin eridiği belirlendi.
Nadir hastalıklar doktor doktor dolaştırıyor
Bugün (28 Şubat) Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü. 7-8 bin nadir hastalık, dünyada 350-400 milyon, Türkiye’de ise 5-7 milyon insanı etkiliyor. 2 bin kişide birden az sıklıkta görülen hastalık ve bozukluklara ‘nadir hastalıklar’ deniyor. Nadir hastalığı bulunan Dr. Hasancan Cengiz, “Sağlık otoriteleri, kuruluşları ve vatandaşlar bizlerin farkında değiller” diyor.
‘Yeni model’ hedefleri için kötü haber: Enerjide ithalat faturası iki buçuk kat arttı
Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 236 artarak 8 milyar 824 milyon dolara yükseldi.
Maça sonradan giren Ukraynalı futbolcu, gelen destek sonrası gözyaşlarına engel olamadı
Portekiz takımı Benfica’nın Ukraynalı futbolcusu Roman Yaremçuk, oyuna girdiği sırada taraftarın yoğun desteğiyle karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizim ve fotoğrafları ortaya çıktı
Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi eserleriyle tanınan Britanyalı yazar J.R.R Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizimleri, fotoğrafları ve videoları ortaya çıktı.