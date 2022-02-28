AB’den sonra ABD de Rus merkez bankasına işlemleri yasakladı

Avrupa Birliği’nden (AB) sonra ABD de Rusya Merkez Bankası’nın rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri yasakladı.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre söz konusu kararla Rusya Merkez Bankası’nın ABD veya ABD’li kişiler tarafından nerede olursa olsun tutulan tüm varlıklarının etkin bir şekilde hareketini kısıtlamayı amaçladığı aktarıldı.

ABD’li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Bunun Rusya’nın hızla değer kaybeden para birimini destekleme girişimlerini bozacağı belirtilen açıklamada, bu kararla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Rusya Merkez Bankası’yla enerji odaklı ibelirli işlemlere izin vermek için genel bir lisans yayınladığı belirtildi.

Rus Doğrudan Yatırım Fonu’na da yaptırım uygulanacağı belirtilerek, fonun yönetici şirketi, bir iştiraki ve icra kurulu başkanı Kirill Dmitriev’in de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

ABD’nin bu kararı tek başına almadığı, bunun AB’nin kısıtlamalarını takip ettiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kararın ‘Rusya’nın istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için varlıkları kullanma kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayacağını ve Putin ile yakın çevresinin Ukrayna’yı işgalini sağlamak için bağımlı olduğu fonları hedef alacağını’ belirtti.

AB de yasaklamıştı

AB’nin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle hazırladığı yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası’nın da dahil edilmesi kararı, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, Rusya Merkez Bankası adına veya onun talimatıyla hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kuruluş veya organla yapılan işlemlere yasak getirildi.

Rusya Merkez Bankası varlıklarıyla birlikte rezervlerin yönetimiyle ilgili işlemler de yasak kapsamına alınmıştı.

AB’nin veya ilgili üye ülkenin finansal istikrarını sağlamak için ‘kesinlikle gerekli’ işlemlereyse izin verilebilecek.

Rusya, özellikle yüksek fiyatlı doğalgaz ve petrol gibi enerji ürünlerinin satışından sağladığı döviz rezervleriyle Batı’nın ekonomik yaptırımlarının etkisini zayıflatmayı planlıyordu.

ABD ve Avrupa, Rusya’nın 640 milyar doları bulan rezervlerini de hedefe aldı.

Rusya rezervlerinin yaklaşık yarısı Batı ülkelerinde bulunuyordu. Rusya’nın söz konusu rezervlerine erişimi kesildi.