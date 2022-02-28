Maça sonradan giren Ukraynalı futbolcu, gelen destek sonrası gözyaşlarına engel olamadı

Portekiz takımı Benfica’nın Ukraynalı futbolcusu Roman Yaremçuk, oyuna girdiği sırada taraftarın yoğun desteğiyle karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Benfica ile Vitória Guimaraes arasında Estadio da Luz’da oynanan mücadelenin 62’inci dakikasında oyuna dahil olan Ukraynalı yıldız Roman Yaremçuk, tribünlerden büyük destek gördü.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek amacıyla ‘Seninleyiz Yaremçuk‘, ‘savaşı durdurun’ ve ‘Ukrayna yalnız değil’ pankartlarının açıldığı tribünlerin hep bir ağızdan kendisine destek vermesine şaşıran 26 yaşındaki futbolcu, sahadaki ilk saniyelerinde duygusal anlar yaşadı.