Türkiye’nin ‘çatısı’ yok oluyor: Cilo Dağları’ndaki buzulların yüzde 48’i eridi

‘Buzulun bütünlüğü bozulmuş’

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Şatır, “İki periyotta çalıştık ve elde ettiğimiz verilere baktığımızda ısınmanın buzullar üzerinde net bir etkisinin olduğunu ortaya koyduk. Çok net bir kayıp var. Bu kayıp buzulun bütünlüğünü de bozmuş. Dolayısıyla ilerleyen zamanda bu erime devam edecek” dedi.

‘Erime bundan sonra da devam edecek’

Kentteki buzullara yönelik çalışma yapan ve kutup araştırmaları çalışmaları için 2018’de Antarktika’ya giden ekipte yer alan Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur da küresel iklim değişikliğine bağlı buzul erimelerinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Bilim insanlarının buzul alanlarında zaman zaman çalışma yürüttüğünü belirten Bodur, şunları kaydetti: “Türkiye’de buzulların yaşının yaklaşık bir-iki milyon yıl olduğunu yapılan incelemelerden biliyoruz. Yaptığımız son gözlemler sonucunda buzullardaki erime sürecinin hızlandığını görüyoruz. Bunun da bölgesel olarak mikro iklim, ekosistem, bitki örtüsü ile tarım ve hayvancılık açısından büyük etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde bölgenin iklim koşulları zaman içerisinde farklılaştı ve kuraklık da arttı. Bölgemizdeki buzulların geçtiğimiz yıllara göre geri çekildiğini ve dolayısıyla daha küçük alanlar şekline dönüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla hızla yaşanan erimenin bundan sonra da devam edeceği tahmin ediliyor.”