Ukrayna liderinden AB’ye çağrı: Derhal bizi üye yapın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Rusya tarafından işgal girişimi sürerken, Avrupa Birliği’ne (AB) çağrıda bulundu.
Rusya, 2014’de Kırım bölgesini ilhak ettiği Ukrayna’ya 24 Şubat’ta üç cepheden birden saldırıya geçmişti. Çatışmalar bugün beşinci gününe girerken, Ukrayna’ya Batılı müttefiklerinden destek gelmişti.
İki ülkenin heyetleri, bugün Ukrayna’nın Belarus sınırında bir araya gelecek.
Kamuoyuna seslenen Ukrayna lideri, AB’ye hitaben “Yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna’nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz” dedi.
Zelenski, savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların serbest bırakılacağını, ‘savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebileceklerini’ dile getirdi.
Ukrayna lideri, Rus ordusuna da “Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın” diye seslendi.