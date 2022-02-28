Pastanın tadı kaçacak: ‘Şeker bulamıyoruz, zam yolda’

Ankara Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, Türk Şeker’den doğrudan şeker alamadıkları gerekçesiyle zam yapacaklarını söyledi.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan Kahveci, Türkiye genelindeki tüm pasta ve tatlıcıların şeker sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Oda başkanı, kapasite raporunu beyan eden tüm pastacı ve tatlıcılara toptan fiyatına haftada 1 tona kadar şeker satışı yapan Türk Şeker’in hiçbir gerekçe göstermeden satışları durdurduğunu dile getirdi.

‘Marketten şeker taşıyoruz’

Türk Şeker’in artık şekeri Tarım Kredi Kooperatifleri’ne verdiğini, pastacı ve tatlıcı esnafının da marketlerden poşet poşet şeker taşımak zorunda kaldığını belirten Kahveci, “Kooperatif marketleri şekeri 5’er kiloluk poşetlerde satıyor ve aynı kişiye beş paketten fazlasını satmıyor. Biz de mecburen günlerce marketten poşetle şeker taşıyoruz” dedi.

Kahveci, gıdadaki KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin pasta ve tatlı fiyatlarını aşağı çekmediği gibi esnafa ek yük getirdiğini savundu.

Zam geliyor

Pastacılık ürünlerinde KDV indirimi yapılmadığını belirten Kahveci, şöyle devam etti: “Unu, şekeri ve yağı yüzde 1 KDV’yle satın alıyoruz ve bunlardan yaptığımız pastayı/tatlıyı yüzde 8 KDV’yle halka satıyoruz. Fişi yüzde 8’den kesip gider faturasını yüzde 1’le maliyetten düştüğümüz için büyük zarara uğruyoruz. Bu yüzden zam yapmak zorunda kalacağız.”