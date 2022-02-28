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Yaramazlara biraz batar!

Yıldız orkestra şefinin kariyeri tehlikede: Putin’i kınaması isteniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı nedeniyle menajeri tarafından bırakılan yıldız Rus orkestra şefi Valery Gergiev, önümüzdeki 24 saat içinde savaşı kınamazsa işini kaybedebilir.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci güne girildi.


Putin’in arkadaşı ve destekçisi 68 yaşındaki şef, ülkenin Ukrayna’yı işgalinden bu yana artan baskıyla karşı karşıya. Dünyadaki bazı konserleri iptal edilen şef, Putin’i kınamazsa Almanya’daki görevine son verilebilir.

Pazar günü menajeri Marcus Felsner, Gergiev’i ‘yaşayan en büyük şef’ olarak nitelendirdiğini ama bu tür suçları işleyen bir rejime uzun süreli desteğini kesmeyeceği için onunla çalışmayı bırakacağını söyledi. Felsner bunun kariyerinin en üzücü günü olduğunu da ekledi.

Bugünse Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter kamuoyu önünde Ukrayna işgalini kınamadığı takdirde Gergiev’in Münih Filarmoni Orkestrası’ndaki şeflik görevine son verileceğini duyurdu.

İtalyan medyası geçen çarşamba La Scala’da Çaykovski’nin ‘Maça Kızı’ performansı sırasında Gergiev’in bazı seyirciler tarafından yuhalandığını yazmıştı.

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