İstanbul’un bazı ilçelerinde 18 saatlik su kesintisi

İstanbul’da bakım onarım çalışmaları nedeniyle yedi ilçenin bazı mahallelerinde 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklaması şöyle: “Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle, yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir.”

Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattındaki arızanın onarımı yapılacağından, aşağıdaki programa göre Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir.



Detaylar👉https://t.co/IgQybOjYfu pic.twitter.com/mdAnc3bMAV — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 28, 2022

1 Mart

1 Mart 2022 Salı 09:00 ile 2 Mart 2022 Çarşamba 03:00 arasında suyun kesileceği mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle’nin bir kısmı.

2 Mart

2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ile 23.00 saatleri arasında suyun kesileceği mahalleler şöyle:

Ataşehir: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa mahalleleri.

Maltepe: Fındıklı Mahallesi.

Pendik: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi mahalleleri.

Tuzla: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih mahalleleri.