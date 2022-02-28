Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un bazı ilçelerinde 18 saatlik su kesintisi

İstanbul’da bakım onarım çalışmaları nedeniyle yedi ilçenin bazı mahallelerinde 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklaması şöyle: “Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle, yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir.”


1 Mart

1 Mart 2022 Salı 09:00 ile 2 Mart 2022 Çarşamba 03:00 arasında suyun kesileceği mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle’nin bir kısmı. 

2 Mart

2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ile 23.00 saatleri arasında suyun kesileceği mahalleler şöyle:

Ataşehir: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı,  Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa mahalleleri.

Maltepe: Fındıklı Mahallesi.

Pendik:  Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları,  Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi mahalleleri.

Tuzla: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih mahalleleri.

SON HABERLER

Vladimir kombiyi kapatırsa

İçerisinde Rusya’nın olduğu hemen her krizde olduğu gibi konu gelip bir kez daha enerji, daha doğru bir ifade ile doğalgaz meselesinde düğümleniyor.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu’nun bilinmeyen hikayesi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kendisini ‘siyasete iten en önemli faktör’ olarak tanımladığı 28 Şubat’ın yıl dönümü yaklaşırken, çocukluğundan bugüne hayatını, 28 Şubat sürecinin hayatına etkisini, anılarını, CHP’ye katılma hikâyesini ve HAS Parti sürecine dair hislerini Diken’e anlattı.

Ankara karar aşamasında: Montrö uygulanacak mı?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Ankara’nın bu hareketli günlerde bazı adımları ortaya çıkıyor. Montrö Sözleşmesi için kabine toplantısında bir sunum yapılacağı belirtilirken, Ukrayna Büyükelçiliği’nin tweet’inden de rahatsızlık duyulduğu öğrenildi.