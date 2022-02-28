Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizim ve fotoğrafları ortaya çıktı

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi eserleriyle tanınan Britanyalı yazar J.R.R Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizimleri, fotoğrafları ve videoları ortaya çıktı.

Fotoğraf: Tolkien Estate Limited

Çizimler ve fotoğraflar, Tolkien’in varlıklarını yöneten ve kitaplarının telif haklarını elinde bulunduran Tolkien Estate kurumuna ait sitede 26 Şubat tarihinde yayımlandı. Çünkü 26 Şubat tarihi, Tolkien’in oluşturduğu evrende önemli bir yere sahip. Yüzüklerin Efendisi kitabının kendine has zaman diliminde ‘Üçüncü Çağ, 26 Şubat 3019’ tarihinde Frodo’yla Sam, arkadaşlarından ayrılıp Mordor’a doğru yalnız ve korkunç yolculuklarına başlamıştı.

Sitede 1973’de yaşamını yitiren Tolkien’in kaligrafik yazıları ve çizimleriyle birlikte yeni eserleri de gösterildi. Ayrıca Tolkien’in metinlerini düzeltip ölümünden sonra bazı kitaplarının yayımlanmasını sağlayan ve 2020’de yaşamını yitiren oğlu Christopher’ın ses kayıtları ve video klipleri sitede hayranlarını bekliyor.

Eserlerinde cüceler, elfler ve hobbitlerden oluşan karmaşık bir dünya kuran Tolkien, sınırlı da olsa çeşitli alfabe ve diller de icat etmişti.