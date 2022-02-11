‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinden ilk görseller geldi

Hayranları tarafından 2017’den beri beklenen ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ dizisinden gelen yeni görseller, heyecanı daha da arttırdı.

Amazon Prime Video, Britanyalı yazar J. R. R. Tolkien’in kaleme aldığı seriyi dizi yapmaya karar vermişti. Dizinin ilk sezonu, 22 Eylül 2022’de vizyona girecek.

Tolkien’in sevilen roman serisi daha önce beyaz perdede üçlemeyle hayat bulmuş, aynı evrende geçen The Hobbit eseriyse ayrı bir üçlemeye konu olmuştu.

Dizinin, ‘güç yüzükleri’nin Sauron tarafından dövüldüğü İkinci Çağ olarak adlandırılan dönemde geçeceği daha önce doğrulanmıştı. Bu durum yüzüklerin dizide önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

İlk sezon için 465 milyon dolar harcayan Amazon Studios, diziyi dört sezon daha sürdürmeyi planlıyor. Dizinin, TV tarihinin en pahalı yapımlarından olacağı tahmin ediliyor.

Dizide Tolkien’in karakterlerinin yanı sıra yeni karakterler de yer alacak.

Vanity Fair’de yayımlanan haberde diziden yeni fotoğraflara ve önemli rolleri oynayacak kişilere yer verildi. Filmde de yer alan Galadriel karakterini Morfydd Clark, Elrond karakterini Robert Aramayo canlandıracak.

At its core, #TheRingsOfPower takes its biggest cue from the heart of Tolkien’s books. “It’s about friendship,” says McKay. “It’s about brotherhood and underdogs overcoming great darkness.”



🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/VX5FmTOteN — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Serinin filmleri, ‘iyi’ karakterlerin hepsinin beyaz olmasıyla ve siyah karakter bulunmamasıyla eleştirilmişti. Yayınlanan görsellerde dizinin beyaz olmayan karakterleri de yer aldı.

Britanyalı tiyatro oyuncusu Sophia Nomvete, Disa adında bir cüce prensesi canlandırırken, Ismael Cruz Córdova dizinin yeni bir karakteri olan Arondir adında bir ‘silvan elf’e hayat verecek.

In a bold move, #TheRingsOfPower condenses Tolkien’s Middle-earth timeline and adds entirely new characters. Sophia Nomvete’s dwarven princess, Disa, and Ismael Cruz Córdova’s Silvan elf, Arondir, broaden the notion of who lives in Middle-earth.



🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/s2MXkGpQXm — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Yapımcılar: Tolkien herkes için

‘Arondir’ adlı elf karakterinin siyah olması sosyal medyada bir kesimin ‘kitaba sadık kalınmadı’ tepkisini çekerken, dizinin yapımcılarından Lindsey Weber, Vanity Fair’e yaptığı açıklamada, “Bir Tolkien uyarlamasında dünyayı aslında olduğu gibi göstermekten daha doğal bir şey yok. Tolkien herkes için” dedi.