‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinin ismi belli oldu

Yapımcısı Amazon’un paylaştığı yeni videoyla ‘Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun ismi belli oldu: ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’

Amazon Prime Video, Britanyalı yazar J. R. R. Tolkien’in kaleme aldığı seriyi dizi yapmaya karar vermişti. Henüz adı konmayan dizinin ilk sezonu, 22 Eylül 2022’de vizyona girecek.

Amazon’un paylaştığı videoda sıvı halinde metalin bir tahta parçasındaki oyukları doldurduğu görülürken bir kadın sesi şunları söylüyor: “Gökyüzünün altındaki Elf kralları için üç yüzük. Cüce lordlar için taştan salonlarında yedi tane. Ölmeye mahkum fani insanlar için dokuz. Gölgelerin uzandığı Mordor ülkesindeki karanlık tahtındaki karanlık lord için ise bir tane.”

Dizinin, ‘güç yüzükleri’nin Sauron tarafından dövüldüğü İkinci Çağ olarak adlandırılan dönemde gerçekleşeceği daha önce doğrulanmıştı. Yeni duyurulan isim de yüzüklerin dizide önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

İlk sezon için 465 milyon dolar (3,98 milyar lira) harcayan Amazon Studios, diziyi dört sezon daha sürdürmeyi planlıyor. Dizinin, TV tarihinin en pahalı yapımlarından olacağı tahmin ediliyor.

Amazon ayrıca, yeni videonun kamera arkası görüntülerine de paylaştı. Buna göre yeni teaser’da hiç CGI (bilgisayar üretimi imgeleme) kullanılmamış. Bu, serinin hayranları için önemli bir konu zira Peter Jackson’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Hobbit serisi aşırı CGI kullanımından dolayı eleştirilere maruz kalmıştı.