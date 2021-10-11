‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisi: Beyaz olmayan Hobbitler de yer alacak

‘Yüzüklerin Efendisi’nin önümüzdeki sene vizyona girecek dizi versiyonunda beyaz olmayan Hobbitlerin de yer alacağı bildirildi.

Amazon Prime Video, Britanyalı yazar J. R. R. Tolkien’in kaleme aldığı seriyi dizi yapmaya karar vermişti. Henüz adı konmayan dizinin ilk sezonu, 22 Eylül 2022’de vizyona girecek.

İlk sezon için 465 milyon dolar (3,98 milyar lira) harcayan Amazon Studios, diziyi dört sezon daha sürdürmeyi planlıyor. Dizinin, TV tarihinin en pahalı yapımlarından olacağı tahmin ediliyor.

Serinin filmleri, ‘iyi’ karakterlerin hepsinin beyaz olmasıyla ve siyah karakter bulunmamasıyla eleştirilmişti. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Sir Lenny Henry’ye göre dizide beyaz olmayan Hobbitler de yer alacak. Diğer yandan kadın karakterlerin güçlendirilmesiyle ilgili de çalışmaların sürdüğü söyleniyor.

Sir Lenny Henry, diziyle ilgili olarak şunları söyledi: ”Dizide bir Harfoot karakterini oynuyorum. Harfootlar, Hobbitlerin en geniş kabilesi. Genelde siyahi, kahverengi tenli kişilerden oluşan çok kültürlü bir kabile. Bu harika bir şey çünkü kitapların sağladığı özgürlük alanı çok etkileyici.”

Kitaplardan derlenen hayran sayfalarında anlatılanlara göre Hobbitlerin üç soyu var. Bunlar Harfootlar, Fallohidelar ve Stoorlar’dır. En kalabalık Hobbit soyu olan Harfootlar, aynı zamanda en ufak tefekleriydi. Tepelik yerlerden hoşlanırlardı ve Sisli Dağları geçerek Eriador’a ilk gelen Hobbit halkı da onlar oldu.

Sızdırılan özete göre küçük beyliklerin nasıl krallıklar haline geldiği, devasa krallıklarınsa nasıl yok olmaya yüz tuttuğu, yaşanan olaylar sırasında nasıl beklenmeyen kahramanlık öykülerinin ortaya çıktığı, dizide detaylı bir şekilde anlatılacak.