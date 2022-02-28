Ukrayna’daki Türk çalışan: Kiev’den tahliye yok, vurulan arkadaşlarımız var

Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’dan tahliye planı kapsamında yola çıkan otobüsler Türkiye’ye ulaşmaya devam ediyor. Çoğunluğu öğrenci 184 kişilik grup, geceyarısından bu yana Hamzabeyli Sınır Kapısı’na ulaştı.

Rusya’nın geçen hafta üç cepheden başlattığı saldırıda beşinci güne girilirken, Lviv, Kiev ve Harkov gibi büyük kentlerdeki Türk vatandaşlarının tahliye beklediği bildirilmişti.

Ukrayna’da çalışan Savaş Ateş başkent Kiev’den tahliyenin söz konusu olmadığını, Türklere de ateş edildiğini vurulan arkadaşları olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: AA

İki otobüs ve beş midibüsle Romanya ve Bulgaristan’ı geçerek gelenlere pasaport işlemlerinin ardından, Türk Kızılayı ikramda bulundu; bazıları evcil hayvanlarını da yanında getirdi.

Ukrayna’da üniversite eğimi gören Seçkin Ali Bakımcı, AA muhabirine, Türk öğrencilere tahliye için form gönderildiğini belirterek şunları söyledi: “Biz de o formla kendilerine bilgilerimizi attık. Onlar bize geri dönüş sağladı. Bu işin hızlandırılması için konsolosluğa gitmemizi söylediler. Konsoloslukta hızlı şekilde işlemlerimiz gerçekleşti. Daha yola çıkacak arkadaşlarımız da vardı. Dışişleri Bakanlığı’mıza çok teşekkür ederiz.”

Odessa’dan gelen üniversite öğrencisi Erhan Yıldız da yurdunun yakınındaki stadyuma füze atıldığını anlatarak şunları söyledi: “Akabinde havalimanına ve çevresine, sabah itibariyle de askerlerin limandan içeri girdiğini duyduk. Yurdun yakınına füze saldırısı yapıldı Rusya tarafından. Hemen yurtlarda sığınaklara geçtik. Ukrayna askerleri dışarı çıkmamamız ve ışıkları kapatmamızı belirten el işareti yaptılar. Bu süre zarfında, Allah devletimizden razı olsun, 7/24 konsolosluklarla irtibat halindeydik. Halen orada mahsur kalan arkadaşlarımız var Kiev’de, Odessa’da. Allah bir daha yaşatmasın diyorum.”

Ukrayna’da çalışan Savaş Ateş çok sayıda otobüsün Türkiye’ye gelmek için yola çıktığını söyleyerek, “Bu konsolosluk sayesinde, Türkiye sayesinde oldu tabii ki, tahliye devam ediyor. Tek sıkıntı Kiev, zannedersem, tahliye durumu yok orada. Öğrencilerin hepsi sığınakta diye biliyorum. Türk insanlarına dahi ateş ediyorlar ve arkadaşlarımız vuruldu, hastanede olanlar var” dedi.

25 saattir yolda olduğunu söyleyen Aydın Gökmen de konsolosluğun kendilerine yardımcı olduğunu, tahliyelerin sürdüğünü anlattı.