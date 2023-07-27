Akşam Postası / 27 Temmuz 2023

İmamoğlu: Toplum, CHP’de lider ve yönetim değişikliği istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İktidar İçin Değişim’ sitesine gelen öneri ve yorumları sıraladı: “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.”

Dilek İmamoğlu’ndan ‘zafer işareti’ açıklaması: Neden onlar gibi davranalım?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, zafer işareti yaptığı için hedef gösterilmesiyle ilgili konuştu: “Bu yüzden kaybediyoruz bence, olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz.”

KKM miktarı 3 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlara (KKM) girişler geçen hafta da devam ederek 3 trilyon liranın üzerine çıktı.

Bir ‘isyan’ daha önlendi: ‘Kuzey Fest’e izin yok

Sinop’ta 3-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ‘Kuzey Fest’ valilik tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

Borsa İstanbul’da yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün ortasında 6.841,60 puanla rekor seviyeyi gördü.

İBB’nin yeni taksi teklifi 15’inci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kente 3 bin yeni taksi getirme teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildi.

Akbelen’de gözaltına alınan çevrecinin memleketine girişi yasaklandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılacak kömür ocağı uğruna ağaç kesilmesine karşı çıktığı için gözaltına alınan çevreci Deniz Gümüşel’e memleketi Milas’a giriş yasağı getirildi.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB’nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 57,07 zam teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi. Teklif gelecek ay yeniden görüşülecek.

Artık İstanbul’da minibüslere de kartla binilecek

İstanbul’da minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul’da araç çekme ve otopark ücretlerine yüzde 67’ye varan zam

İstanbul’da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ile 67 arasında zam yapıldı.

Trendyol’a haksız rekabet cezası

E-ticaret platformu Trendyol’a ‘haksız avantaj elde ettiği’ gerekçesiyle para cezası verildi.

Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı.

Twitter, yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacak

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulamasının yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacağını duyurdu.