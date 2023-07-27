Trendyol’a haksız rekabet cezası

E-ticaret platformu Trendyol’a ‘haksız avantaj elde ettiği’ gerekçesiyle para cezası verildi.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Trendyol’un algoritmaya müdahale edip üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığı ve ilgili kanunu ihlal ettiği değerlendirildi.

Şirkete 61 milyon 342 bin 847,73 lira idari para cezası uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Kararda ayrıca, Trendyol‘un özel markalı ürünlerine, rakiplerine karşı avantaj sağlayacak şekilde algoritma ve kodlama müdahalelerinden kaçınması hükmedildi.

Öte yandan, şirketin pazaryeri faaliyetinden elde edilen ve üretilen/türetilen her türlü verinin, perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünler (Private Label) için kullanımından kaçınması ve bunu teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması kararlaştırıldı.