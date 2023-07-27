Akbelen’de gözaltına alınan çevrecinin memleketine girişi yasaklandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılacak kömür ocağı uğruna ağaç kesilmesine karşı çıktığı için gözaltına alınan çevreci Deniz Gümüşel’e memleketi Milas’a giriş yasağı getirildi.

Fotoğraf: Twitter

Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Dördüncü günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

‘Yaşam savunucularını birbirinden ayırmayı hedefliyor‘

Doğa aktivisti, çevre mühendisi Deniz Gümüşel de dört yıldır Akbelen Ormanı’nı savunuyor.

İkamet ettiği Ankara’dan üç gün önce Akbelen’e giden Gümüşel ağaç kesimini önlemek isterken ‘görevi yaptırmamak için direnme’ gerekçesiyle üç polis tarafından gözaltına alındı.

ANKA’dan Dilan Kutlu’nun haberine göre dün mahkemeye sevk edilen Gümüşel hakkında Milas Sulh Ceza Hakimliği, karakola giderek imza verme ve yurt dışına çıkma yasağı olarak adli kontrol kararı aldı.

Sulh ceza hakimi ayrıca Gümüşel hakkında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 109/3-l maddesine dayanarak ‘Milas ilçe sınırlarına gidememe’ diye bir karar da verdi.

Gümüşel, kararı şöyle değerlendirdi: “Akbelen’in orman olarak kalması gerektiğini düşünen, kömür madeni açılmaması gerektiğini düşünen milyonlarca insanı engelleyemezsiniz. Bu direnişimiz Akbelen Ormanı’nın içine girebilsek de giremesek de devam edecek. Bu yıldırma çalışmaları İkizköylülerle yaşam savunucularını birbirinden ayırmayı hedefliyor.”

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.