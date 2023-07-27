Erdoğan’a 500 milyon liralık ‘barış’ bütçesi

BİLAL ÇELİK

İktidarın depremleri de gerekçe göstererek hazırladığı ek bütçede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 500 milyon lira ‘barışı sağlama gideri’ çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra öngörüldüğü gibi Meclis’e ek bütçe kanun teklifi sunulmuş; ardından da kabul edilmişti. Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira olarak belirlenirken gerekçe olarak 6 Şubat depremleri gerekçe gösterilmişti. En büyük pay 482,2 milyar lirayla AFAD‘a ayrılmış; AFAD’ı 279 milyar 750 milyon 936 lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı izlemişti.

Söz konusu ek bütçe bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bütçedeki çeşitli kalemlerse dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığına ‘barışı sağlama’ gideri

Ek bütçenin detaylarının aktarıldığı cetvellere bakıldığında TBMM’ye 80 milyon lira ödenek ayrılırken; cumhurbaşkanlığına 640 milyon 236 bin lira ayrıldı. Cetvelde bunların 140 milyon lirası afet ve acil yardım desteği, 236 bin lira özlük hakları; 500 milyon liraysa ‘barışı destekleme gideri’ olarak kaydedildi. TBMM’nin 80 milyon liralık ek bütçesiyse ‘mal ve hizmet alım gideri.’

Aslan payı faize

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesiyse 279 milyar 750 milyon 936 bin lira oldu. Bu bütçede aslan payı borçların faizine gitti. Buna göre bakanlığa iç borç faizlerinin giderleri için 52 milyar 854 milyon lira, dış borç faizlerinin giderleri içinse 16 milyar 535 milyar lira olmak üzere toplamda 69,4 milyar lira bütçe ayrıldı.

Diyanet’in ‘yolluğu’

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 276 milyon 218 bin lira ek bütçe ayrıldı. Bu bütçenin 129 milyon 718 bin lirası aday din görevlilerinin giderleri için; 146 milyon 500 bin lirasıysa ‘yolluk’ olarak aktarıldı.

İktidara yakın vakfa 183 milyon lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ayrılan 1 milyar 129 milyon 700 bin liralık ek bütçenin 183 milyon 700 bin lirası Yunus Emre Vakfı’na ayrıldı. Bu vakıf muhalefetçe, ‘iktidarın güdümünde faaliyet yürütmek, siyasi etkilerden bağımsız ve özerk olmamak’la suçlanıyor.

Şimşek’in genelgesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla 17 Temmuz yayınlanan ve kamu kurumlarına gönderilen genelgede ‘deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği’ belirtilerek, ‘tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı’ kaydedilmişti.