Twitter, yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacak

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulamasının yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacağını duyurdu.

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Twitter ‘beyaz’, ‘loş’ ve ‘koyu’ olmak üzere üç farklı arka plan rengiyle kullanılabiliyor. Kullanıcılar, Twitter’ı hangi renkte kullanmak istediğini seçebiliyor.

Beyaz mod Loş mod Koyu mod

Musk bugün bir kullanıcıya verdiği yanıtta, kısa süre içerisinde Twitter’ın sadece ‘koyu’ modda çalışacağını söyledi. Musk’a göre koyu mod ‘her haliyle’ daha iyi.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way. — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023

Musk, geçtiğimiz günlerde ‘varsayılan arka plan rengi beyaz mı yoksa siyah mı olsun’ diye sorduğu bir anket düzenlemişti.

Change default platform color to black — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Geçtiğimiz günlerde Twitter logosu da siyah arka plana sahip bir ‘X’ harfiyle değiştirilmişti.