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Yaramazlara biraz batar!

Twitter, yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacak

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulamasının yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Twitter ‘beyaz’, ‘loş’ ve ‘koyu’ olmak üzere üç farklı arka plan rengiyle kullanılabiliyor. Kullanıcılar, Twitter’ı hangi renkte kullanmak istediğini seçebiliyor.


Beyaz mod
Loş mod
Koyu mod

Musk bugün bir kullanıcıya verdiği yanıtta, kısa süre içerisinde Twitter’ın sadece ‘koyu’ modda çalışacağını söyledi. Musk’a göre koyu mod ‘her haliyle’ daha iyi.

Musk, geçtiğimiz günlerde ‘varsayılan arka plan rengi beyaz mı yoksa siyah mı olsun’ diye sorduğu bir anket düzenlemişti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter logosu da siyah arka plana sahip bir ‘X’ harfiyle değiştirilmişti.

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