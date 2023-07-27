Twitter’daki logo değişikliğinin sonuçları ne olacak?

Twitter’daki logo değişikliğini ‘saçma’ olarak nitelendiren uzmanların yanı sıra bunun platformu olumlu etkileyeceğini düşünenler de var.

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Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li iş insanı Musk, geçen günlerde platformun logosunu, ismini ve adresini değiştireceğini duyurmuştu.

Platformun logosu ve ismi 24 Temmuz’da ‘X’ olarak değiştirilmişti. Yeni adresi de ‘X.com’ olmuştu. Ana sayfanın sol üst köşesinde duran mavi güvercinin yerini ‘X’ harfi almıştı.

Twitter, Elon Musk yönetiminde zor günler geçiriyor. Musk, değişiklikleriyle kullanıcıları Twitter’dan soğuturken şirketler de reklam vermekten vazgeçiyor. Öyle ki Musk’ın duyurduğuna göre Twitter’ın reklam gelirleri yarı yarıya düştü.

Son dönemde Meta’nın geliştirdiği Threads gibi Twitter benzeri uygulamaların çıkması da Twitter’ın işini zorlaştırıyor.

BBC’ye konuşan uzmanlar, bu şartlar altında logo ve isim değişikliğinin etkilerini tartıştı. Uzmanlar ikiye ayrılıyor.

Kısa vadede saçma

Chicago Booth School of Business’ta öğretim görevlisi olan Jean-Pierre Dube “Neden dünyaca bilinen bir markayı satın alıp sonra logosunu çöpe atıp sıfırdan başlamaya karar verirsiniz ki” diye sordu. Dube’ye göre bu kısa vadede ‘saçma’ bir adım.

Dube, logo değişikliğinin Musk’ın yarattığı sorunların ne kadarını çözebileceğinin şüpheli olduğunu belirtirken “Bence ortada bir marka sorunu yoktu, bir liderlik sorunu vardı” dedi.

‘Twitter’ın sonunun geleceği yönündeki endişeler haklı çıkacak’

Boston Üniversitesi Questrom School of Business’tan Shuba Srinivasan’sa, değişikliğin kullanıcıları ‘ürkütebileceğini’ belirtti.

Srinivasan “Logonun değiştirilmesi birçok Twitter kullanıcısının Musk’ın şirketi almasının, bildikleri Twitter’ın sonunu getireceği yönündeki korkularını haklı çıkaracak” dedi.

‘Yeniliğe ihtiyaç vardı’

Nebraska Omaha Üniversitesi’nden pazarlama profesörü Yanhui Zhao’ysa söz konusu değişikliğin ‘olumlu getirileri’ olabileceğini söyledi. Zhao, araştırmalara göre şirketlerin, özellikle başı dertte olanların, yeniliğe gitmesinin olumlu sonuçlar verebileceğini dile getirdi.

Zhao, bu çerçevede Elon Musk’ın logoyu değiştirme adımının doğru zamanda atılmış olabileceğini savundu: “Twitter’ın stratejik olarak yön değiştirdiği düşünülünce markada yeniliğe gidilmesine de ihtiyaç vardı.”