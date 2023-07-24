Elon Musk için ‘X’ ne anlama geliyor?

Elon Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştirecek. Peki, ‘X’ harfi Musk ve Twitter için ne ifade ediyor?

Fotoğraf: Elon Musk

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’ın logosunu, ismini ve adresini değiştireceğini duyurdu. Twitter’ın ismi ‘X’ olarak değiştirilecek. Twitter’ın yeni adresi de ‘X.com’ oldu.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Ayrıca Twitter’ın hesap isimleri ve logosu da değişti.

Peki ‘X’ Elon Musk ve Twitter için ne anlama geliyor?

Elon Musk’ın ilk şirketlerinden

Musk, 1995’te kardeşiyle birlikte ‘Zip2’ isminde bir yazılım şirketi kurdu. Bu girişim 1999’da 307 milyon dolara satıldı. Aynı yıl Musk, buradan kazandığı parayla ‘X.com’ isminde bir internet bankacılığı şirketi kurdu. Bu şirket, yazılım şirketi ‘Confinity’ ile birleşerek meşhur ‘PayPal’ adını aldı.

Musk’ın ‘X’li şirket sevdası burada bitmedi. ‘X’ harfini Musk’ın sonraki şirketlerinde de görüyoruz. Mesela uzay araştırmaları şirketi SpaceX bunlardan biri. Geçen haftalarda kurduğu yapay zeka şirketinin ismi de ‘xAI.’ Elektrikli araç üreten Tesla firmasının en yaygın modellerinden birisiyse ‘Tesla X.’

Musk neden ‘X’ harfini seviyor?

Musk, şirketlerine ‘X’li isim koymasının yanı sıra X harfine düşkünlüğünün olduğunu da ara ara dile getiriyor. Ama bunun nedenini açıklamıyor.

I added the Archangel-12 part … and obviously have a fondness for the letter X — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2021

Bu düşkünlük o kadar ileri seviyede ki Musk, en son doğan çocuklarından birine ‘X’ diye sesleniyor.

X.com’u satın alma süreci

X.com adresine girenler şu an Twitter’a yönlendiriliyor. Ama bu adres daha önce PayPal’a yani Musk’ın eski şirketine aitti. Musk’ın 2017’de duyurduğuna göre Musk bu siteyi satın almıştı. Musk, bunun manevi olarak çok önemli olduğunu ve o an için siteyle alakalı herhangi bir planı olmadığını dile getirmişti.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2017

O dönem X.com’a girenler boş bir sayfayla karşılaşıyordu.

Twitter için X ne ifade ediyor?

‘X’ harfi Twitter için yeni bir şey değil.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli WeChat platformundan övgüyle söz ediyor.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde şöyle bir paylaşım yapmıştı: “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor.”

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Musk, son olarak ‘X’ harfiyle ilgili şu paylaşımı yaptı: “Hangi ince ipuçlarından anlaşıldı emin değilim ama ben X harfini seviyorum.”

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Musk ayrıca Twitter profil fotoğrafını ‘X’ logosuyla değiştirdi.