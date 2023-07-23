Elon Musk, Twitter’ın logosunu değiştiriyor: Kuşlara elveda

Twitter CEO’su Elon Musk, platformun logosunu değiştireceğini “Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara vede edeceğiz” sözleriyle duyurdu.

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Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra şirketin ismini X olarak değiştirmesinin ardından bu sefer de logo için harekete geçti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu değişikliği duyuran Musk, bu gece yeterince iyi bir X logosu paylaşılması durumunda yarın onu dünya çapında yayına alacaklarını söyledi.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Daha sonra yanıp sönen bir ‘X’ logosu paylaşan Musk, girdiği bir Twitter Spaces odasında platformun logosunun değişeceğini onaylayarak, bunun uzun süre önce yapılması gerektiğini savundu.

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra şirket ismini ‘Twitter Inc.’den ‘X Corp’a değiştirmişti.

Nisan ayında Twitter’ın mavi kuş logosu kısa süreliğine DogeCoin’in ‘Sihba Inu’ cinsi köpek logosuyla değiştirilmişti. Bu, kripto para DogeCoin’in değer kazanmasına sebep olmuştu.