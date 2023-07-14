Twitter, içerik üreticilerine para dağıtacak

Twitter, üç gün içerisinde belli şartları sağlayan içerik üreticilerine para dağıtmaya başlayacak.

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Musk şubat ayında, reklamlardan elde edilen gelirinin bir kısmının içerik üreticileri arasında paylaştırılacağını duyurmuştu. Twitter’ın sahibi 10 Haziran’daysa bu paylaşımın birkaç hafta içerisinde olacağını söylemiş ve ilk dağıtılan tutarın toplamının beş milyon dolar olacağını söylemişti.

Gelir paylaşımı üç gün içinde başlıyor.

Bazı içerik üreticileri dün akşam, ’72 saat içinde’ kendi payını alacağına dair bildirim aldıklarını dile getirdi.

Sure. Since early February I've had about 650 million cumulative impressions. Payout is $6,465. https://t.co/uJrcpWiKIK pic.twitter.com/gOIHyPX3g5 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 13, 2023

Twitter da bunu doğruladığı bir mesaj paylaştı.

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program.



We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our… — Twitter (@Twitter) July 13, 2023

Kişi başına dağıtılacak paranın tutarı birkaç bin dolardan 40 bin dolara kadar çıkıyor.

Twitter, para kazanmak için bir hesabın mavi tikli olması gerektiğini ve paylaşımlarının beş milyon görüntülenme alması gerektiğini dile getiriyor.

Elon Musk da, paylaşımlar aracılığıyla diğer mavi tikli kullanıcılara gösterilen reklam sayısının paranın tutarının belirlenmesinde önemli olduğunu belirtti.

It’s not exactly per impression. What matters is how many ads were shown to other verified users.



Only verified users count, as it is otherwise trivial to game the system with bots. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2023

Twitter’dan içerik üreticilerine 5 milyon dolar