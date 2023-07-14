Twitter, içerik üreticilerine para dağıtacak

Twitter, üç gün içerisinde belli şartları sağlayan içerik üreticilerine para dağıtmaya başlayacak.
Musk şubat ayında, reklamlardan elde edilen gelirinin bir kısmının içerik üreticileri arasında paylaştırılacağını duyurmuştu. Twitter’ın sahibi 10 Haziran’daysa bu paylaşımın birkaç hafta içerisinde olacağını söylemiş ve ilk dağıtılan tutarın toplamının beş milyon dolar olacağını söylemişti.
Gelir paylaşımı üç gün içinde başlıyor.
Bazı içerik üreticileri dün akşam, ’72 saat içinde’ kendi payını alacağına dair bildirim aldıklarını dile getirdi.
Twitter da bunu doğruladığı bir mesaj paylaştı.
Kişi başına dağıtılacak paranın tutarı birkaç bin dolardan 40 bin dolara kadar çıkıyor.
Twitter, para kazanmak için bir hesabın mavi tikli olması gerektiğini ve paylaşımlarının beş milyon görüntülenme alması gerektiğini dile getiriyor.
Elon Musk da, paylaşımlar aracılığıyla diğer mavi tikli kullanıcılara gösterilen reklam sayısının paranın tutarının belirlenmesinde önemli olduğunu belirtti.