Twitter’dan içerik üreticilerine 5 milyon dolar

Twitter’ın sahibi Elon Musk, birkaç hafta içinde içerik üreticilerinde reklam gelirlerinden pay verileceğini duyurdu. Duyuruya göre ilk ödemelerin toplamı 5 milyon dolar olacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Musk şubat ayında, reklamlardan elde edilen gelirinin bir kısmının içerik üreticileri arasında paylaştırılacağını duyurmuştu.

Twitter’ın sahibi şimdi de bu paylaşımın birkaç hafta içerisinde olacağını söyledi.

Kişisel hesabından paylaşım yapan Musk, şunları dedi: “Birkaç hafta içinde Twitter, içerik oluşturuculara yanıt dizilerinde görülen reklamlar için ödeme yapmaya başlayacak. İlk blok ödemenin toplamı beş milyon dolar. İçerik oluşturucuların doğrulanması gerektiğini ve yalnızca doğrulanmış kullanıcılara sunulan reklamların sayıldığını unutmayın.”