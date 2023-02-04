Elon Musk, Twitter Blue abonelerine reklam gelirlerinden pay verecek

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter Blue abonesi içerik üreticilerine reklam gelirlerinden pay vereceğini açıkladı.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk şunları dedi: “Bugünden itibaren Twitter, yanıt dizilerinde görünen reklamlardan elde edilen geliri içerik oluşturucularla paylaşacak. Bundan yararlanacak hesapların Twitter Blue abonesi olmalı.”

To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Twitter Blue

Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ama oylamanın etkilenmemesi için ertelenmişti.

Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.

Elon Musk, kasım sonunda ‘reklam vermeyi durdurduğu’, ‘Twitter’a yüzde 30 vergi koyduğunu’ ve ‘Twitter’ı App Store’dan çıkartacağı’ gerekçesiyle Apple’a savaş açmıştı. Musk’ın, mavi tik satışını yeniden erteleme nedenininse Apple’a yüzde 30 vergi vermemenin yollarını araması gösterilmişti. Sonradan Apple CEO’suyla görüşen Musk, Apple’ın reklamlara devam edeceğini ve Twitter’ı App Store’dan çıkarmayacağını açıklamıştı ancak, ‘yüzde 30 vergi’ konusuyla ilgili farklı bir açıklama yapılmamıştı.

Musk, 13 Aralık’ta mavi tik satışını tekrardan başlatmıştı. Mavi tikle beraber altın ve gri tik de piyasaya sürülmüştü.