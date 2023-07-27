İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB’nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 57,07 zam teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi. Teklif gelecek ay yeniden görüşülecek.
Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda İBB’nin toplu ulaşıma yüzde 57,07’lik zam teklifi görüşüldü.
Karara varılamayan toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, teklifin alt komisyona sevk edilip tekrar değerlendirilmesini talep ederek olağanüstü UKOME toplantısında bu konuda karar verilmesini istedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen oylamayla teklif alt komisyona gönderildi.
İBB enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100 zam istiyordu.