Bir ‘isyan’ daha önlendi: ‘Kuzey Fest’e izin yok

Sinop’ta 3-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ‘Kuzey Fest’ valilik tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

Fotoğraf: Kuzey Fest

Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, çağdaş festivallerin ‘isyan ve başkaldırı’ya yönlendirdiğini savunarak yasaklanmasını istemişti.

Birçok konser valilikler ve AKP’li belediyeler tarafından iptal edilirken bugün de Sinop’ta düzenlenecek Kuzey Fest valilik tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Açıklamada sadece ‘Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir’ dendi.

Festivali düzenleyen organizasyon şirketi, yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.

Kuzey Fest’in Instagram hesabından şunlar kaydedildi:

“Valilik makamının hiçbir hukuki gerekçeye dayanmaksızın bugün almış olduğu idari karara ilişkin yürütmeyi durdurma talepli itirazımızı, ivedilikle Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne sunduk. Adaletin hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradesiyle toplum vicdanını rahatsız etmeyen bir karar vereceğine inancımız tam.”