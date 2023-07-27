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Yaramazlara biraz batar!

Cem Adrian’dan Yozgatlılara: Elbet bir gün buluşacağız

Yozgat konseri iptal edilen Cem Adrian, Yozgatlılara ‘Elbet bir gün buluşacağız‘ şarkısıyla mesaj yolladı.

Fotoğraf: Milyon Fest

Sarıkaya belediyesi, yaz konserleri kapsamında 6 Ağustos Pazar günü Cem Adrian’ın sahne alacağını duyurmuştu.


Ankara’nın AKP’li eski belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” sözleriyle Adrian’ı hedef almıştı.

Gökçek’in paylaşımından bir gün sonra Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini duyurdu:

“6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firmasıyla yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir.”

Adrian, Instagram hesabından ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısını paylaşarak Yozgatlılara mesaj yolladı.

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