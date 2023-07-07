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Yaramazlara biraz batar!

25 kuruluştan festivallerin iptal edilmesi için bildiri

Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, çağdaş festivallerin ‘isyan ve başkaldırıya’ yönlendirdiğini savunarak yasaklanmasını istedi.

Fotoğraf: Zeytinli Rock Festivali

Trollerin hedef göstermesinin ardından geçen yıldan bugüne birçok konser ve festival valilikler veya AKP’li belediyeler tarafından iptal ediliyor.


Bu iptallere tepkiler sürerken, iktidara yakınlığıyla bilinen 25 kuruluşun yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu yaz sezonunun gelmesiyle başlayacak festivallerin yasaklanmasını talep eden bir bildiri yayımladı.

‘Festivallerde yapılan yanlışlara dur diyelim’ başlıklı bildiride, festivallerin gençleri ‘gayri ahlaki haram ilişkilere, içkiye, isyana ve başkaldırıya’ yönlendirdiği savunuldu.

‘Türkiye Yüzyılı’na zarar verdiği belirtilen festivaller yerine ‘haremlik-selamlık’ etkinlikler isteyen platformun açıklamasının tamamı şöyle:

Balıkesir’de 2005’ten beri Edremit ilçesindeki Dalyan Sahili’nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’ne geçen yıl izin verilmemişti. Kaymaklık ‘yoğun şikayetleri’ gerekçe göstermişti. İlim Yayma Cemiyeti festivalin iptal edilmesi için bildiri yayımlamıştı.

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