Melike Şahin ve Mabel Matiz’in Denizli konserleri iptal

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödül konuşmalarından LGBTİ+ haklarına dikkat çeken sanatçılar Melike Şahin ve Mabel Matiz’in kentteki konserini iptal etti.

Mabel Matiz ve Melike Şahin. (Instagram-YouTube)

Belediyenin Twitter’dan paylaşılan mesajında şunlar kaydedildi: “19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir.”

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19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir. — Denizli Büyükşehir Belediyesi🇹🇷 (@denizlibld) June 17, 2023

Sanatçıların konuşmaları

Elle Style Awards Ödül Töreni’nde konuşan Mabel Matiz, ödülünü Türkiyeli LGBTİ+’lara armağan etmişti: “Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+’lara ithaf ediyorum.”

Elle Style Awards Ödülleri‘nde ‘Yılın Stil Sahibi Müzisyeni’ ödülünü alan Melike Şahin’se, “Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz; sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek, buna inanıyorum” demişti. Şahin’in bu konuşmasından sonra AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, sanatçının konserini iptal etmişti.

Koltuktan eden konser

Melek Mosso konserini iptal etmeyince AKP’li trollerin hedefine giren Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel istifa etmişti. İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi için baskı kurmuştu.