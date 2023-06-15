Melek Mosso konseri AKP’li başkanı koltuğundan etti

Melek Mosso konserini iptal etmeyince AKP’li trollerin hedefine giren Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti.

Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso. (AA)

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi için baskı kurmuştu.

AKP’li Cüneyt Yüksel’se bu baskılara rağmen Mosso’nun konserini iptal etmemişti. Bunun üzerine hedefe alınan Yüksel’in görevden alınması için ‘troller’in öncülüğünde kampanya başlatılmıştı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Cüneyt Yüksel, bunun üzerine Ankara’ya çağırıldı.

Yüksel’in istifa ettiği ve yerine yardımcısı Hüseyin Uzunlar’ın getirileceği bildirildi.