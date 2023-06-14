Melike Şahin: Bu topraklarda kimi sevdiğimizle yargılanmadığımız günler gelecek

Şarkıcı Melike Şahin, “Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimizle yargılanmadığımız günler gelecek, bunu biliyorum” dedi.

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Dün düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri‘nde ‘Yılın Stil Sahibi Müzisyeni’ ödülünü alan Şahin, konuşmasında şunları söyledi:

*Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz; sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek, buna inanıyorum.

*Bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum.