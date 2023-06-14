Melike Şahin: Bu topraklarda kimi sevdiğimizle yargılanmadığımız günler gelecek

Şarkıcı Melike Şahin, “Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimizle yargılanmadığımız günler gelecek, bunu biliyorum” dedi.
Dün düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri‘nde ‘Yılın Stil Sahibi Müzisyeni’ ödülünü alan Şahin, konuşmasında şunları söyledi:
*Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz; sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek, buna inanıyorum.
*Bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum.