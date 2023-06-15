Bursa’da belediye, Melike Şahin konserini iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, festival kapsamında düzenlenecek Melike Şahin konserini gerekçesiz iptal etti.

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Elle Style Awards Ödülleri‘nde konuşan Şahin, şunları demişti: “Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz; sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek, buna inanıyorum.”

Bunun üzerine iktidara yakın sosyal medya hesapları, Şahin’in konserlerinin iptal edilmesi için kampanya başlatmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan 61’inci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz’daki konserin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada gerekçe gösterilmedi.