Bursa’da belediye, Hüseyin Turan’ın da konserini iptal etti

Şarkıcı Melike Şahin’in konserini iptal eden AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan’ın da konserini iptal etti.

Fotoğraf: Instagram

Turan, Twitter paylaşımında 29 Temmuz’da 61’inci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında vereceği konserin trollerin hedef göstermesi sonucu iptal edildiğini duyurdu: “Daha önce katıldığım bir festivaldir. Trol dediğimiz cahil ve kinci sürü, benim tweet’lerimi gerekçe göstererek, organizasyona baskı yaparak engelletmişler. Yediler kendilerini günlerdir. Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır, benim için ‘madalyadır.’ Teşekkür ederim :)”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş’sa Twitter’dan, iptal gerekçelerini Şahin ve Turan’ın ‘toplumun değerlerine saygısızlık yapması’ olarak gösterdi.

61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz… https://t.co/aKiXKQhJLa — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) June 18, 2023

Turan’ın, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği biliniyordu.

Şahin de aldığı bir ödülü kadınlar ve LGBTİ+’lara ithaf edip şunları demişti: “Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz; sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek, buna inanıyorum.”

Şahin ve Mabel Matiz’in Denizli konserleri iptal

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödül konuşmalarında LGBTİ+ haklarına dikkat çeken Mabel Matiz ve Şahin’in kentteki konserlerini iptal etmişti.

Elle Style Awards Ödül Töreni’nde konuşan Mabel Matiz, ödülünü Türkiyeli LGBTİ+’lara armağan etmişti: “Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+’lara ithaf ediyorum.”

Koltuktan eden konser

Kadın haklarına dikkat çeken sanatçı Melek Mosso’nun konserini iptal etmeyince AKP’li trollerin hedefine giren Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel istifa etmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi için baskı kurmuştu.