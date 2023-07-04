Rapor: Sanatçılara baskı politikaları artarak devam etti

Yılın ilk altı ayında sanatçılar, sosyal ve geleneksel medya üzerinden hedef gösterildi, haklarında davalar açıldı, konserleri iptal edildi, oynadıkları diziler sansürlendi.

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu (SÖZ), Türkiye’deki sanatsal ifade özgürlüğüne dair Ocak-Haziran 2023 için hazırladıkları altı aylık sanatsal ifade özgürlüğü raporunu yayınladı.

Raporda sanatsal ifade özgürlüğüne dair ihlaller, ‘Sansür/Otosansür ve Cezalar’, ‘Hedef Göstermeler/Hakaret ve Tehditler/Saldırılar’, ‘Etkinlik İptalleri ve Yasakları’, ‘Kitap Yasakları’, ‘Ekonomik Baskılar’, ‘Davalar, Hukuksal Engeller’, ‘Telif Hakkı İhlalleri/Kazanımları’, ‘Mekânsal Kısıtlamalar’, ‘Sınır Dışı Kararları, Yurt Dışı Yasakları, Vize Engelleri’ başlıkları altında toplandı.

Baskılar artarak devam etti

Altı aylık süre boyunca özellikle dizilere yönelik sansür/ceza uygulamaları, sanatçıların sosyal ve geleneksel medya üzerinden hedef gösterilmeleri, yine sanatçıların sosyal medya hesaplarında belirttikleri görüşleri nedeniyle kendilerine dava açılması gibi baskı ve yıldırma politikaları artarak devam etti.

Raporda altı aylık dönemde 11 sansür, otosansür ve cezalandırma yoluyla sansür olayının yaşandığı tespit edildi. Hedef gösterme, hakaret, tehdit ve saldırılara dair de veriler yayımlayan platform, yılın ilk altı ayında 27 olayın meydana geldiğini belirtti.

37 sanatçı hakkında dava

2022’de özellikle kadın sanatçıların sahne aldığı konserlerin iptaliyle gündeme gelen etkinlik yasakları, 2023’ün ilk altı ayında artarak devam etti. Toplam 14 etkinlik yasaklandı. 37 sanatçıysa davalar, gözaltılar ve soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.

Kürt, göçmen ve kadın sanatçılara baskı arttı

Rapora göre, sanata ve sanatçılara yönelik baskı, kısıtlama, hedef gösterme ve yasakların giderek arttığı, özellikle muhalif sanatçıların çeşitli şekillerde baskıyla karşı karşıya olduğu gözlemlendi. Kürt, azınlık/göçmen ve kadın sanatçılara yönelik baskının arttığına dikkat çekilirken, bu yükselişin 2023’ün ikinci yarısında da artarak devam edeceği öngörüldü.

Rapora göre 2023’ün ilk altı ayında, kitaplara yönelik yasaklama/toplatma kararlarının önceki yıllara göre arttı ve Muzır Kurulu’nun yetişkin kitapları için de karar almaya başladı.

Kazanımlar da var

Olumsuz gelişmelerin yanı sıra sanatçıların mücadelesiyle belli kazanımların da elde edildiğini hatırlatan platform, 2023’ün ilk altı ayında, telif hakları konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte müzikte saat sınırının kalkmasını da pozitif bir adım olarak değerlendirdi.

Sanatçıların meslek birlikleri gibi örgütlü hareket edebilecekleri alanlarda kendi alanlarında haklarını ve taleplerini dile getirmelerinin belli olumlu sonuçlar doğurduğunu da belirten platform, 2023’ün ikinci altı ayında da gün gün sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerini takip edecek, konuyla ilgili paydaşlardan görüşler alacak ve Türkiye’de sanatsal ifade özgürlüğünün gelişebilmesi için çabalayacaklarını belirtti.

Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.