AKP’li trollerin hedefindeydi: Eypio konserleri iptal edildi

Samsun Çarşamba Belediyesi ve Çankırı Şabanözü Belediyesi AKP’li trollerin hedef gösterdiği rapçi Eypio’nun konserlerini iptal etti.
AKP’li Çarşamba Belediyesi Başkanı Halit Doğan, geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ilçede düzenlenecek çeşitli etkinliklerin yer aldığı Yeşilırmak Şenlikleri’nde rapçi Eypio’nun da sahne alacağını duyurmuştu.
AKP’li troller Doğan’ın paylaşımını alıntılayarak, Eypio’yu hedef gösterdi. Eypio’nun Gezi eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı paylaşımları ‘bahane’ eden troller, Eypio’nun konserinin iptal edilmesini istedi.
Dün akşam sahneye çıkması beklenen Eypio’nun son anda konseri iptal edildi. Doğan, konsere saatler kala Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Eypio yerine Dj Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrasının performans göstereceğini duyurdu.
Çankırı konseri de iptal
Çarşamba Belediyesi’nin ardından AKP’li Çankırı Şabanözü Belediyesi Başkanı Faik Özcan’da 1 Temmuz’da Şabanözü Gençlik Festivali’nde sahne alacak olan Eypio’nun konserinin iptal edildiğini duyurdu: