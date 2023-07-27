İstanbul’da araç çekme ve otopark ücretlerine yüzde 67’ye varan zam

İstanbul’da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ile 67 arasında zam yapıldı.

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Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantısında alındı.

Toplantı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle yapıldı.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü’nün yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretleri yeniden düzenlendi.

Araç çekme ücreti

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 400’den 630 liraya, 5 kilometreye kadar mesafedeki özel taşıma ücretinin 400’den 630 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 15’ten 25 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Otopark ücreti

Yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 20’den 30 liraya, otomobillerde 40’dan 60 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 50’den 80 liraya, kamyon ve otobüsler için 75’ten 120 liraya, iş makineleri için ise 100’den 150 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Yediemin otoparkları

Yediemin, yanlış otoparktan kaynaklı veya verilen cezalar nedeniyle polislerce çekilmiş araçların götürüldüğü depo parklar. Yedieminlerde haciz gelen beyaz eşyaların yer aldığı depo ve haciz gelen veya ceza yemiş araçlar da bulunuyor.