Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yapay zeka bira üretti

Bir Alman bira şirketi, tarifini yapay zekaya hazırlattığı bira üretti.

Fotoğraf: Twitter

DW Türkçe’nin aktardığına göre tarifi ChatGBT hazarladı. İsim ve ve tasarım da yapay zekadan geldi.


Şirket yetkilisi yeni birayı ‘çığır açıcı’ diye niteledi.

Ölü film yıldızları yapay zekayla canlandırılırsa: Ölümsüzlük mü, lanet mi?

Yapay zeka süper bilgisayarı üretildi: Devasa çiplerle çalışıyor

Nvidia’dan 50 milyon dolarlık yapay zeka yatırımı

SON HABERLER