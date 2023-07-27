Yapay zeka bira üretti

Bir Alman bira şirketi, tarifini yapay zekaya hazırlattığı bira üretti.

Fotoğraf: Twitter

DW Türkçe’nin aktardığına göre tarifi ChatGBT hazarladı. İsim ve ve tasarım da yapay zekadan geldi.

Şirket yetkilisi yeni birayı ‘çığır açıcı’ diye niteledi.