Yapay zeka bira üretti

Bir Alman bira şirketi, tarifini yapay zekaya hazırlattığı bira üretti.
DW Türkçe’nin aktardığına göre tarifi ChatGBT hazarladı. İsim ve ve tasarım da yapay zekadan geldi.
Şirket yetkilisi yeni birayı ‘çığır açıcı’ diye niteledi.
Yaramazlara biraz batar!
Bir Alman bira şirketi, tarifini yapay zekaya hazırlattığı bira üretti.
DW Türkçe’nin aktardığına göre tarifi ChatGBT hazarladı. İsim ve ve tasarım da yapay zekadan geldi.
Şirket yetkilisi yeni birayı ‘çığır açıcı’ diye niteledi.
Uzay araştırmaları tarihinin en ikonik parçalarından birisi olan ‘Voyager Altın Kayıtları’nın bir kopyası açık artırmaya çıkıyor.
İBB’nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 57,07 zam teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.
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Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulamasının yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacağını dile getirdi.
Bir Alman bira şirketi, tarifini yapay zekaya hazırlattığı bira üretti.