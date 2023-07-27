Artık İstanbul’da minibüslere de kartla binilecek

İstanbul’da minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararlaştırıldı.
Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantısında alındı.
Toplantı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle yapıldı.
Toplantıda minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi.
Kennte otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi birçok ulaşım aracında kartla para ödenirken minibüslerde nakit kullanılıyordu.