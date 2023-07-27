Üç yıl önce katıldığı ortak toplantı nedeniyle açığa alındı

İnsan hakları savunucusu Dr. Ayşe Uğurlu, açlık grevleriyle ilgili yaklaşık üç yıl önce katıldığı bir basın toplantısı gerekçe gösterilerek Ankara Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ndeki görevinden açığa alındı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) hukuk dışı bu uygulamanın derhal sonlandırılmasını ve Uğurlu’nun göreve iadesini talep etti.

Ne olmuştu?

Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, adil yargılanma talebiyle bulundukları cezaevlerinde açlık grevine başlamıştı. Süreçte avukat Ebru Timtik hayatını kaybetmiş, avukat Aytaç Ünsal ise iyileşinceye kadar infazının durdurulması ve serbest bırakılması kararının ardından tahliye edilmiş, açlık grevini sonlandırmıştı.

Açlık grevi döneminde avukatlar sağlık durumlarının kötüleşmesi, kritik eşiğe gelmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve mahkûm koğuşuna konmuştu.

Gerek kaldırıldıkları hastanenin pandemi hastanesi olması gerek koğuş koşullarının vücut direnci düşmüş kişiler açısından uygun olmaması gerekse zorla müdahalenin gündeme gelmesi nedeniyle, yaşanabilecek olumsuz sonuçlara dikkat çekmek üzere sağlık, hukuk ve insan hakları örgütleri ortak basın açıklaması düzenlemişti.

O açıklamada yer alan isimlerden biri de Dr. Uğurlu’ydu. Uğurlu katılımı gerekçe gösterilerek iki ay süreyle açığa alındı.

ATO, TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi’nden temsilcilerle bugün Uğurlu’nun da katıldığı basın toplantısı yapıldı. Toplantıda, soruşturmaya konu olan açıklamada ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hatırlatıldığı, hekimlik mesleğinin etik ilkelerinin vurgulandığı, yetkililerin ölümlerin önlenmesi için göreve davet edildiği hatırlatıldı.

Ortak açıklamada, “Mesleğini icra eden bir hekimin idari soruşturma gerekçesiyle kamu görevinden açığa alınması kabul edilemez bir mağduriyet yaratacaktır” denildi.