BM’den iklim değişikliğine karşı acil eyleme geçme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, aşırı sıcak havalar için “Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi” dedi.

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Guterres, New York’taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu.

AA’nın haberine göre temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu vurgulayan Guterres, “İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi” diye konuştu.

Guterres, tüm gezegen için çok zor ve felaket dolu bir yaz yaşandığına dikkat çekti.

‘Daha fazla zaman yok’

“Liderler önderlik etmeli, artık mazeret yok, diğerlerinin önce hareket etmesini beklemek yok. Bunun için daha fazla zaman yok” diyen Guterres, buna rağmen acil iklim eylem planlarıyla küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötüsünden kaçınmak için bir araya gelmenin hala mümkün olduğunu belirtti.

Guterres, özellikle küresel emisyonun yüzde 80’inden sorumlu olan G20 ülkelerinin ‘iklim değişikliği ve adaleti’ için adım atmak zorunda olduğunu vurgulayarak, her ülkenin fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmesi ve ulusal emisyon azaltma hedeflerine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, hükümetler dışında yerel yönetimlere, kurumlara ve özel şirketlere de yenilenebilir enerjiye BM standartlarına uygun bir şekilde geçiş konusunda çağrıda bulundu.

Guterres, aşırı hava olaylarının artık ‘yeni normal’ hale geldiğini hatırlatarak, tüm ülkelerin buna adaptasyon sağlayarak, vatandaşlarını yakıcı sıcaklara, ölümcül sellere, yangınlara, fırtına ve kuraklıklara karşı koruması gerektiğini belirtti.