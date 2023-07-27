Dilek İmamoğlu’ndan ‘zafer işareti’ açıklaması: Neden onlar gibi davranalım?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, zafer işareti yaptığı için hedef gösterilmesiyle ilgili konuştu: “Bu yüzden kaybediyoruz bence, olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz.”

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Genel seçimlerden önce 2 Mayıs’ta eşi Ekrem İmamoğlu‘nun Van mitinginde sahnede zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu, iktidara siyasetçileri ve gazeteleri tarafından hedef gösterilmişti.

Bana Göre TV’nin ‘Katarsis’ adlı programına katılan İmamoğlu, söz konusu işareti yapmasıyla ilgili, “O işareti yapmasaydı keşke. Bu adamların tarzı bu, hala anlamadınız mı? En ufak bir şey bulduklarında deli gibi propaganda yaparlar. İnsanların ağzına laf vermenin ne anlamı var Allah aşkına?” diye gelen bir yoruma şu yanıtı verdi:

*İşte bu yüzden kaybediyoruz bence… Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz. İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtlıyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz aslında.

*Aslında benim yaptığım zafer işareti “Bir bütünüz, birlikteyiz, birlikte başaracağız, bu mücadele hepimizin mücadelesi…” O bir başarı işareti. Yani evrensel olarak kabul edilmiş bir zafer işareti. Başka hiçbir anlam içermiyor.

*Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım? Biz daha şeffaf bir yönetim için geliyoruz, barışmak zorundayız. Yoksa bunun bedelini çocuklarımız ve onların çocukları da ödeyecek. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çocuklarımız da onların çocukları da bu ülkede yaşayacak.