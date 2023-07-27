İmamoğlu: Toplum, CHP’de lider ve yönetimin değişmesini istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İktidar İçin Değişim’ sitesine gelen öneri ve yorumları sıraladı: “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.”

Fotoğraf: İBB

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

Bu bağlamda İmamoğlu görüş ve önerileri toplamak için 4 Temmuz’da ‘İktidar İçin Değişim’ (iktidaricindegisim.org) başlıklı bir site açmıştı.

‘Yeni bir parti yapısı’

İBB başkanı, Twitter hesabından siteye gelen yorum ve önerilerinin bir özetini paylaştı.

İmamoğlu, şunları yazdı:

Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.

Kurultay süreci başladı

Kurultay süreci başlayan partide, mahalle delegelerinin belirlenmesiyle 5 Ağustos’ta ilçe başkanlıkları için seçim süreci başlayacak. Bunun ardından 10 Eylül’de ilçe kongreleri sona erecek ve 16 Eylül’de il kongreleri başlayacak. 15 Ekim’deyse CHP parti meclisi büyük kurultay için tarih belirleyecek.

Kılıçdaroğlu’na yakın birçok CHP’li kurmay süreçte İmamoğlu’nun yanında yer alırken, parti meclisi (PM) ikiye ayrılmış bir görünüm veriyor.

PM’nin ikiye ayrılması, kurultay ve belediye başkan adayları gibi birçok önemli konuda yönetimin tek başına karar alamama olasılığını gündeme getiriyor.