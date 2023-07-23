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Yaramazlara biraz batar!

CHP’de görevden alınan başkanlar için çoğunluk sağlanamadı: PM ikiye ayrıldı

CHP Parti Meclisi’nde (PM) görevden alınan üç il ve bir ilçe başkanının göreve iadesi için düzenlenen oylamada yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Fotoğraf: CHP

Genel merkez tarafından görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün göreve iadeleri için PM’ye başvurmuştu.


Başkanların göreve iadesi için 61 üyeli PM’de, üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekiyor.

Bugün düzenlenen PM toplantısında her bir başkan için neredeyse yarı yarıya oy çıktı. Hiçbir başkan için yeterli çoğunluk sağlanamadı.

CHP‘li Barış Yarkadaş‘ın aktardığına göre sonuçlar şöyle:

Ağrı

  • Kabul 30
  • Red 31

Muş

  • Kabul 31
  • Red 30

Mardin

  • Kabul 31
  • Red 28
  • Çekimser 2

Kayseri

  • Kabul 28
  • Red 33

Beykoz

  • Kabul 26
  • Red 35

İki ayrılan PM

Partide ‘değişim’ isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li bazı kurmaylar, imza toplayarak iade taleplerini görüşmesi için PM’yi toplantıya çağırmak istiyordu.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla toplanan PM’nin ikiye ayrılması, kurultay ve belediye başkan adayları gibi birçok önemli konuda yönetimin tek başına karar alamama olasılığını gündeme getiriyor.

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